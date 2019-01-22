بلغ الإسباني رافاييل نادال الدور نصف النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة الثلاثاء عقب فوزه على الأميركي فرانسيس تيافوي بثلاث مجموعات دون رد 6-3 و6-4 و6-2، في إطار الدور ربع النهائي من البطولة.

ولم يجد نادال المصنّف الثاني عالمياً أيّ صعوبة في تخطي المصنف 39 عالمياً لينهي مغامرته وإنجازه في الوصول لأول مرة إلى هذا الدور بإحدى البطولات الأربع الكبرى.

واستغرق فوز نادال في المباراة ساعة و47 دقيقة فقط، ليكمل تألقه في البطولة التي لم يخسر بها أي مجموعة حتى الآن.

وسيلعب نادال (32 عاماً) مع الواعد اليوناني تسيتسيباس في نصف النهائي.

وسبق لنادال أن توج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة مرة واحدة فقط عام 2009.