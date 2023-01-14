نادال يؤكد جاهزيته للدفاع عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة من قبل beIN SPORTS January 14, 2023 12:46 1:08 دقيقة قبل يومين عن مواجهته الافتتاحية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، قال حامل اللقب الإسباني رافاييل نادال إنه بحاجة لرفع الزخم عبر تحقيق الانتصارات مؤكداً جاهزيته للدفاع عن لقبه. مقابلات بطولة أستراليا المفتوحة رافاييل نادال بطولة استراليا المفتوحة -آخر الفيديوهات 0:25 دقيقة رايو فاييكانو يستعيد توازنه وإشبيلية يسقط مجدداً 1:19 دقيقة أنشيلوتي يؤكد أهمية فوز ريال مدريد على برشلونة 1:09 دقيقة بيلينغهام منزعج من وضعية بوروسيا دورتموند 0:40 دقيقة أرتيتا يدرك أهمية الفوز على توتنهام 3:43 دقيقة برايتون يقسو على ليفربول ويهزمه بالثلاثة 4:12 دقيقة مانشستر يونايتد يهزم مانشستر سيتي ويحسم الديربي 0:46 دقيقة كوون يتوّج بلقب بطولة أديلايد الدولية الثانية 1:10 دقيقة بيلينغهام يصب تركيزه على الارتقاء بمستوى دورتموند 0:40 دقيقة دجوكوفيتش يتطلّع للمشاركة في بطولة أستراليا 1:08 دقيقة نادال يؤكد جاهزيته للدفاع عن لقب بطولة أستراليا