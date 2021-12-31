ونشر نادال صورة له على حسابه على انستغرام مرفقا إياها بعبارة "لا تقولوا لأحد، لكني هنا".

وكان نادال المتوج بطلا في أستراليا مرة واحدة عام 2009، أصيب بفيروس كورونا بعد خوضه مباراة استعراضية في أبو ظبي قبل أسبوعين، وقد أشار أنه عانى "من لحظات غير جيدة".

لم يكن نادال الوحيد الذي أصيب بفيروس كورونا بعد مشاركته في أبو ظبي، بل أيضا الروسي أندريه روبليف المصنف خامسا عالميا، السويسرية بيليندا بنتشيتش بطلة أولمبياد طوكيو. كما أصيبت البريطانية إيما رادوكانو بطلة فلاشينغ ميدوز بالفيروس أيضا قبل ذلك.

ويشكل وصول نادال دفعة كبيرة لمنظمي البطولة الأسترالية التي تنطلق في 17 من الشهر المقبل وتستمر حتى 30 منه.

ولا تزال الشكوك تحوم حول مشاركة المصنف أول عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش في البطولة لا سيما بعد انسحابه من خوض كأس "اي تي بي" للمنتخبات علما بأنه توج في ملبورن تسع مرات آخرها العام الماضي.

ورفض دجوكوفيتش التأكيد في ما إذا تلقى اللقاح من عدمه حيث يتعين على كل لاعب مشارك في البطولة أن يكون خضع له أو حصل على إفادة طبية بهذا الشأن.