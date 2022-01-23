ونجح نادال المصنف في المركز الخامس عالمياً في الصمود أمام مقاومة الفرنسي أدريان مانارينو في المجموعة الأولى حيث فرض عليه التعادل 6-6 وشوطا فاصلا ماراثونيا كسبه الماتادور 16-14 في 28 دقيقة وبالتالي المجموعة 7-6 في 81 دقيقة قبل أن يكسب المجموعتين الثانية والثالثة بسهولة كبيرة وبنتيجة واحدة 6-2.

وقال نادال البالغ من العمر 35 عاما "كنت محظوظا بعض الشيء في نهاية الشوط الفاصل، لقد أتيحت لي فرصي لكن بعد ذلك سنحت له العديد من الفرص أيضا".

وأضاف الماتادور الساعي إلى اللقب القياسي الـ21 في الغراند سلام "كانت تلك المجموعة الأولى المجنونة مهمة جدا وكسر الإرسال في بداية المجموعة الثانية أيضًا. لقد كان يقدم عروضا رائعة في كرة المضرب خلال البطولة بأكملها، وفاز على لاعبين رائعين، واليوم كانت المجموعة الأولى صعبة جدا".

وتابع "كان من الصعب جدا السيطرة على كرته ، مسطحة جدًا ، سريعة جدًا وأنا سعيد جدًا لأنني نجوت من ذلك."

وضرب نادال موعداً في ربع النهائي مع الكندي دينيس شابوفالوف الذي أطاح بالألماني أكسندر زفيريف.

وعلق نادال على مواجهة شابوفالوف قائلا "إنه أحد اللاعبين الذين يتمتعون بمؤهلات كبيرة. لديه الكثير من الأشياء المدهشة في المباريات، ونتائجه تقول ذلك. عندما يلعب بشكل جيد، من الصعب جدا إيقافه".