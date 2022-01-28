وانتصر المصنف الثاني عالمياً على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بثلاث مجموعات لواحدة 7-6 (7-5) و4-6 و6-4 و6-1 ليحجز مكاناً له في نهائي أولى البطولات الأربع الكبرى.

وبلغ ميدفيديف النهائي للمرة الثانية توالياً إذ خسر في النسخة الماضية أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

وسيلتقي الروسي في المباراة النهائية الإسباني رافاييل نادال الفائز الجمعة على الإيطالي ماتيو بيريتيني.



وسيخوض ابن الـ25 عاماً النهائي الكبير الرابع في مسيرته، على أمل أن يصبح أول لاعب منذ 1968 يحرز أول لقبين له في البطولات الكبرى توالياً، وذلك بعدما سبق له الفوز في آخر بطولات الموسم الماضي في فلاشينغ ميدوز على حساب دجوكوفيتش.



واحتاج ميدفيديف إلى ساعتين ونصف ليحقق فوزه السابع من أصل 9 مواجهات جمعته حتى الآن بتسيتسيباس، الفائز باللقاء الأخير بينهما قبل الجمعة وكان في ربع نهائي رولان غاروس العام الماضي.

وبعدما عجز أيّ من اللاعبين عن فرض نفسه على إرسال الآخر في المجموعة الأولى كان الحسم في الشوط الفاصل لصالح مدفيديف.

وضرب تسيتسيباس بقوة في بداية الثاني بانتزاعه الشوط الأول على إرسال منافسه الذي رد في الشوط السادس بالمثل وأدرك التعادل 3-3، لكنه عاد وتنازل عن إرساله في الشوط التاسع، فاتحاً الباب أمام اليوناني لحسمها 6-4.



ووسط توتر واضح من ميدفيديف الذي بدا فاقداً لرباطة جأشه واحتج كثيراً على حكم المباراة بسبب عدم توجيهه إنذاراً إلى اليوناني بسبب حديثه مع مدربه ووالده في المدرجات، حصل تسيتسيباس على فرصتين لانتزاع الشوط الأول من المجموعة الثالثة على إرسال منافسه، إلا أنّ الأخير تدارك الموقف وعاد للفوز به.



وبعدها، فرض التعادل نفسه حتى الشوط العاشر حين كشر مدفيديف عن أنيابه وحصل على ثلاث فرص لانتزاعه على إرسال منافسه اليوناني وترجم هذه الأفضلية بنجاح، حاسماً المجموعة 6-4.

وواصل الروسي بنفس الوتيرة وحقق الفارق في الشوط الرابع من المجموعة الثالثة، ليتقدم 3-1 على إرسال تسيتسيباس، ثم 4-1 على إرساله قبل أن يضرب مجدداً في الشوط السادس الذي انتزعه من تسيتسيباس ليتقدم 5-1 ثم يحسم الأمور 6-1 في شوط سابع نظيف.