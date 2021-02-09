واصلت لاعبة التنس المصرية ميار شريف المصنفة رقم 131 عالمياً إنجازاتها التاريخية وصعدت إلى الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب أولى البطولات الأربع الكبرى عقب تغلبها على الفرنسية كلوي باكيه بمجموعتين دون رد الثلاثاء في إطار الدور الأول من البطولة.

وافتتحت شريف البالغة من العمر 24 عاماً والصاعدة من التصفيات في إنجاز تاريخي للاعبات كرة المضرب المصريات المواجهة أمام باكيه "187 عالمياً" بقوة وتمكنت من حسم المجموعة الأولى بالفوز بسبعة أشواط مقابل خمسة، بعد أن كسرت إرسال باكيه قبل أن تفوز بالشوط السادس.

وشهدت المجموعة الثانية تنافساً كبيراً وندية شديدة بين اللاعبتين حيث تبادلتا الفوز بالأشواط عندما يكون الإرسال مع أي منهما، ووصلت النتيجة إلى التعادل بأربعة أشواط لكل منهما ثم (5-5) بعد نهاية الشوط العاشر، ودخلت اللاعبتان عقب ذلك في مرحلة محاولة كسر الإرسال من أجل حسم المجموعة، وهو ما حققته اللاعبة المصرية أخيراً عندما تمكنت من الفوز في الشوط السادس.

وعقب ذلك سيطرت شريف تماماً على الشوط الحاسم والأخير في المباراة وتمكنت من استغلال ارسالاتها النارية وحسمته بسهولة لتفوز بالمجموعة (7-5) وتصعد إلى الدور الثاني في إنجاز تاريخي.

وبعد أن كانت شريف هي أول لاعبة مصرية تتمكن من خوض الدور الرئيسي في إحدى البطولات الأربع الكبرى عندما لعبت الدور الأول في بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي، أصبحت اليوم هي أولى اللاعبات المصريات على الإطلاق التي تحقق الفوز في البطولة وتتقدم إلى ثاني أدوارها.





