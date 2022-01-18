ولم تكن حال الأميركية ليلى فرنانديز، وصيفة فلاشينغ ميدوز الصيف الماضي، أفضل من ميار وودعت من الدور الأول بخسارتها أمام الأسترالية ماديسون إنغليس المشاركة ببطاقة دعوة 4-6 و2-6.

ونجحت الإسبانية غاربيني موغوروسا الثالثة عالمياً في بلوغ الدور الثاني للبطولة الأسترالية للمرة العاشرة في 10 مشاركاته بتغلبها على الفرنسية كلارا بوريل 6-3 و6-4.

وقالت موغوروسا "المنافسة مفتوحة جداً في الأدوار الأولى حيث يمكن لأي لاعبة أن تفوز على الأخرى بغض النظر عن التصنيف، لذلك أنا سعيدة لأنني اختتمت المجموعة الثانية عند 6-4".

وتلتقي موغوروسا، المتوجة بلقب بطولتي رولان غاروس 2016 وويمبلدون 2017، في الدور المقبل مع الفرنسية الأخرى أليزيه كورنيه الفائزة على البلغارية فيكتوريا توموفا 6-3 و6-3.

وتأهلت أيضاً البولندية إيغا شفيونتيك وبطلة رولان غاروس 2020، بفوزها على البريطانية هاريت دارت 6-3 و6-صفر، والرومانية سيمونا هاليب بتغلبها على البولندية ماغدالينا فريخ 6-4 و6-3، والإستونية أنيت كونتافيت بفوزها على التشيكية كاتيرينا سينياكوفا 6-2 و6-3.

