موقف رائع من نادال من قبل beIN SPORTS January 23, 2020 14:00 1:29 دقيقة شهدت مباراة المصنف أول الإسباني رافاييل نادال والأرجنتيني بابلو بوستا المصنف الـ27 في بطولة أستراليا موقفاً جميلاً من الماتدور حيث قام بالاعتذار من جامعة الكرات بعد أن أًصابها بكرة عن غير قصد. تقارير إخبارية بطولة استراليا المفتوحة -آخر الفيديوهات 1:29 دقيقة موقف رائع من نادال 1:00 دقيقة هورنيتس وباكس في باريس مجاناً على beIN SPORTS 2:21 دقيقة صراع مثير على لقب هداف الدوري الإيطالي 2:14 دقيقة أرقام مرعبة للتحكيم في الدوري الإيطالي 0:30 دقيقة مانشستر يونايتد يقدم عرضا جديدا لضم فيرنانديش 0:48 دقيقة كلوب يؤكد تمسكه بشاكيري 0:31 دقيقة تقارير تؤكد رغبة إنتر ميامي الأميركي في ضم أغويرو 1:45 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 4:51 دقيقة ليكرز يستفيق بعد "صفعة" بوسطن الموجعة 3:04 دقيقة سقوط مدو للـ"يونايتد" على أرضه أمام بيرنلي