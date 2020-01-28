متابعة تونسية لأنس جابر وثناء على إنجازها التاريخي في بطولة استراليا January 28, 2020 13:13 2:30 دقيقة الشارعُ التونسي كان في الموعد لمتابعة أنس جابر بعد إنجازهِا التاريخي ببلوغِ ربعِ نهائي بطولة استراليا المفتوحة للتنس . ورَغم الخسارة إلا أن الجميع أثنى على أنس وما حققته للرياضة التونسية والعربية تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:56 دقيقة أحمد أحمد: أحقية مدينة العيون في استضافة البطولة 2:30 دقيقة متابعة تونسية لأنس جابر وثناء على إنجازها التاريخي 2:34 دقيقة فيدرر ينجو من فخ ساندغرين ويبلغ نصف النهائي 1:48 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 3:49 دقيقة كأس الاتحاد الإنكليزي - أرسنال يبلغ الدور الخامس 1:05 دقيقة رافاييل نادال: كوبي براينت سيبقى في الذاكرة دائما 1:48 دقيقة الماجري: كوبي براينت كان له تأثيره على كل الرياضات 0:27 دقيقة إيريكسن يصل إلى ميلانو تمهيداً لانضمامه إلى إنتر 0:39 دقيقة التحقيقات مستمرة في وفاة كوبي وردود الأفعال كذلك 0:43 دقيقة ليفربول مجبر على اللعب في فترة الاستراحة