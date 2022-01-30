وعوض الثنائي التشيكي المصنف أول خسارتهما نهائي البطولة الأسترالية العام الماضي على يدي البلجيكية إليز مرتنز والبيلاروسية أرينا سابالينكا.

وتوجهت كرايتشيكوفا التي فاجأت العالم العام الماضي بإحرازها لقب الفردي في بطولة رولان غاروس والتي انتهى مشوارها في البطولة الأسترالية الحالية عند ربع النهائي على يد الأميركية ماديسون كيز، بالشكر الى "شريكتي كاتيرينا" التي "تلعب معي منذ فترة طويلة جداً وأنا سعيدة لأن الشراكة بيننا ما زالت تعمل بشكل جيد جداً".

وأضافت المصنفة رابعة عالمياً في الفردي "أتطلع لخوض مغامرتنا المقبلة".

وبدأت الشراكة بين اللاعبتين منذ 2016 وهما توجتا بلقب رولان غاروس عامي 2018 و2021 وويمبلدون عام 2018، ولقبهما الأحد في ملبورن كان الحادي عشر بالمجمل، بينها خمسة الموسم الماضي.

وفي المقابل، بدأت الشراكة بين غير المصنفتين دانيلينا وحداد مايا قبيل البطولة الأسترالية حين شاركتا معاً في دورة سيدني وتوجتا باللقب.