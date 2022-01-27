وتجاوزت دانييل كولينز منافستها البولندية إيغا شفيونتيك بمجموعتين دون رد 6-4 و6-1 خلال ساعة و19 دقيقة تقريباً.

وهذه المرة الأولى التي تصل بها صاحبة الـ28 عاماً إلى نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى.

,عن مواجهة بارتي في النهائي، قالت كولينز: "أن تواجه الأولى عالمياً في بلدها سيكون أمراً استعراضياًK لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة، سنوات طويلة من العمل الجاد".

وكانت كولينز (28 عاماً) قد بلغت نصف النهائي عام 2019 في أول مشاركة لها.

تابعت كولينز التي تتميز بلعبها الهجومي: "من الجنوني أن أتواجد هنا بعد كل المتاعب الصحية التي واجهتها".

أردفت: "أضفت التنويع إلى طريقة لعبي، لكن خطتي الأولى هي أن أكون شرسة، وهذا ما نجح معي".