وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها كفيتوفا نهائي أولى بطولات الغران سلام المقامة في مالبورن.

المجموعة الأولى كانت طاحنة تقدمت فيها الأميركية 3-2 بعدما كسرت شوط ارسال التشيكية، ثم تعادل سريع من كفيتوفا، ليتواصل بعدها فوز كل لاعبة بشوطها ما جعلهما تحتكما لشوط فاصل بعد تعادلهما 6-6، لتفوز التشيكية به بواقع 7-2.

المجموعة الثانية كانت بكل تفاصيلها لمصلحة كفيتوفا التي كسرت ثلاثة أشواط ارسال متتالية لكولينز وفازت بأشواطها الثلاثة ما منحها الفوز بالمجموعة والمباراة.

استمرت المباراة على مدى ساعة و34 دقيقة.

وتقابل كفيتوفا في المباراة الختامية المصنفة رابعة اليابانية ناومي أوساكا الفائزة على التشيكية الأخرى كارولينا بليسكوفا المصنفة سابعة 6-2 و4-6 و6-4.

وتطمح كفيتوفا الباحثة عن ثالث ألقابها في البطولات الكبرى بعد ويمبلدون 2011 و2014 لاعتلاء صدارة ترتيب لاعبات كرة المضرب المحترفات لأول مرة في تاريخها بعدما كانت احتلت المركز الثاني في تشرين الأول/أكتوبر 2011، وسيتحقق لها ذلك في حال فوزها باللقب.

يذكر أن التشيكية لم تخسر أية مجموعة خلال مشاركتها في البطولة لهذا العام.