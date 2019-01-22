وستلعب كفيتوفا في نصف النهائي مع الأميركية دانييلا كولينز الفائزة على الروسية أناستازيا بافليوشنكوفا.

وكانت كفيتوفا ابتعدت عن الملاعب عدة أشهر بعد اعتداء عليها بسكين من قبل لص حاول سرقة منزلها في نهاية 2016، وأصيبت خلاله بجروح بالغة وقطوع في أصابع اليد اليسرى التي تلعب بها.

وكانت آخر مرة وصلت فيها التشيكية إلى المربع الذهبي في بطولات الغراند سلام عام 2014 عندما توجت بلقبها الثاني الكبير في ويمبلدون، بعد ثلاث سنوات من الأول في البطولة الإنكليزية بالذات.

أما أفضل نتيجة لها في ملبورن فكانت بلوغها نصف النهائي قبل سبع سنوات.

