

أنقذ روجيه فيدرر سبع نقاط لخسارة المباراة في طريقه لفوز مثير 6-3 و2-6 و2-6 و7-6 و6-3 على الأمريكي تينيس ساندغرين المصنف 100 عالميا ليبلغ قبل نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم الثلاثاء.

وفاز فيدرر بالمجموعة الأولى لكن ساندغرين انتفض ليحسم المجموعتين التاليتين أمام اللاعب السويسري المبتلى بالأخطاء، والذي تلقى تحذيرا بسبب عبارات مسيئة وحصل على وقت طويل للعلاج في المجموعة الثالثة.

وبدت تحركات فيدرر محدودة لكن اللاعب الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى والبطل ست مرات في ملبورن واصل اللعب وأنقذ سبع نقاط لخسارة المباراة في المجموعة الرابعة قبل أن يفوز بالشوط الفاصل لتمتد المباراة إلى مجموعة خامسة.

وحسم فيدرر، الذي دخل في نقاش حاد مع الصربية ماريانا فليوفيتش التي كانت تحكم اللقاء خلال المجموعة الثالثة المتوترة، المواجهة في أول نقطة للمباراة يحصل عليها وسيلتقي مع الكندي ميلوش راونيتش أو الصربي نوفاك دجوكوفيتش من أجل مكان في نهائي الأحد المقبل.

