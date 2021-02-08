وبدت أوساكا في كامل لياقتها البدنية بعد اضطرارها إلى الانسحاب من الدور نصف النهائي لدورة غيبسلاند الاسبوع الماضي لمعاناتها من إصابة مزمنة في كتفها.

واعترفت اليابانية الفائزة ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز في ايلول/سبتمبر الماضي، بانها لم تنم جيداً في الليلة التي سبقت المباراة وقالت في هذا الصدد: "كنت متوترة جداً ولم أنم جيداً الليلة الماضية. لا أستطيع النوم قبل خوض البطولات الكبرى وقبل خوض الدور الاول. لا أريد أبداً الخسارة في الدور الاول".

وكانت أوساكا توجت بطلة في أستراليا عام 2019 قبل أن تخرج بشكل مفاجىء من الدور الثالث أمام الأميركية الشابة كوكو غوف العام الماضي.

ولم تخسر أوساكا الفائزة بثلاثة ألقاب كبيرة في آخر 15 مباراة خاضتها وهي سلسلة مستمرة منذ 12 شهراً، علماً بأنها لم تخض أي دورة منذ تتويجها في الولايات المتحدة. وتعود آخر خسارة لها في مسابقة كاس الاتحاد للسيدات عندما سقطت أمام الإسبانية سارا سوريبس تورمو في 7 شباط/فبراير عام 2020، لكنها انسحبت من دورتين بعد ذلك ومُنح الفوز لمنافستيها.

وتلتقي أوساكا في الدور التالي مع الفرنسية كارولين غارسيا الأربعاء.

وتغلبت غارسيا على السلوفانية بولونا هيركوغ بمجموعتين دون رد (7-6 و6-3).

بداية قوية لسيرينا

وإلى الدوري الثاني أيضاً تأهلت الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس بفوزها على البريطانية لاورا سيغموند واحتاجت إلى 56 دقيقة فقط للخروج منتصرة بنتيجة 6-1 و6-1.

وتلتقي سيرينا البالغة من العمر 39 عاماً والساعية الى احراز لقبها الرابع والعشرين الكبير ومعادلة رقم الأسترالية مارغريت كورت في الدور المقبل مع الصربية نينا ستويانوفيتش المصنفة 99 عالمياً.

وتكللت عودة الكندية بيانكا أندرييسكو بطلة فلاشينغ ميدوز عام 2019 بالنجاح بعد غياب عن الملاعب دام 15 شهراً بفوزها على الرومانية ميهايلا بوزارنسكو 6- و4-6 و6-3.

وكانت أندرييسكو خاضت آخر مشاركة لها في دورة شينزهين الصينية في تشرين الاول/اكتوبر 2019 عندما أصيبت في ركبتها وغابت عن معظم فترات موسم 2020.

