محمد صفوت كان قد تغلب على مُنافسه البلجيكي آرثر دي غريف في أولى مُبارياتِه ضمن التصفيات ويأمُل مواصلة َ المشوار و العبورَ إلى الأدوار الرئيسية لأولى بطولاتِ الغراند سلام في أستراليا للعام الثاني على التوالي مُستفيداً من عامل الأرض، حيث سبق له أن لعب في مجمع خليفة للتنس والاسكواش من خلال مُشاركتهِ في البطولات المقامةِ داخله منذ ُ سنوات.

هذا وأبدى اللاعبون ارتياحَهم من استضافة قطر للتصفيات التأهيلية، وأثنوا على دورِها في جعل إقامة التصفيات ممكنةً حسب قولِهم إثر صعوبة ِ إقامتِها في أستراليا بسبب قيود السفر التي تفرضها الحكومة هناك ..