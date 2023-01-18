وخلافاً لمباراتها الأولى ضد الألمانية يوله نيماير حيث عانت للفوز 6-4 و7-5، لم تجد البولندية المرشحة بقوة للفوز بلقبها الأول في أستراليا والرابع في البطولات الكبرى، نفسها في خطر أمام الكولومبية المصنفة 84 عالمياً لكنها احتاجت إلى ساعة و24 دقيقة لحجز بطاقتها.

وتأهلت الى الدور الثالث أيضاً الأميركية جيسيكا بيغولا الثالثة واليونانية ماريا ساكاري السادسة، بفوزهما على البيلاروسية ألياكسندرا ساسنوفيتش 6-2 و7-6 (7-5) والروسية ديانا شنايدر 3-6 و7-5 و6-3 توالياً.

واستمرت لعنة البطولات الكبرى في ملاحقة البريطانية إيما رادوكانو منذ تتويجها بلقب فلاشينغ ميدوز عام 2021، وذلك بخروجها من الدور الثاني الذي لم تتجاوزه منذ حينها، بعد خسارتها أمام الأميركية كوكو غوف السابعة ووصيفة رولان غاروس للعام الماضي 3-6 و6-7 (4-7).

وفي المقابل، تأهلت التشيكية باربورا كريتشيكوفا بطلة رولان غاروس 2021 واللاتفية يلينا أوستابنكو بطلة رولان غاروس 2017 بفوزهما على الفرنسية كلارا بوريل 6-4 و6-1 والمجرية آنا بوندار 7-6 (7-5) و6-صفر توالياً، على غرار الأميركية ماديسون كيز العاشرة والفائزة على الصينية وانغ شينيو 6-3 و6-2، فيما انتهى مشوار التشيكية بترا كفيتوفا الخامسة عشرة وبطلة ويمبلدون مرتين بخسارتها أمام الأوكرانية أنهيلينا كالينينا 5-7 و4-6.