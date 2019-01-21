وصعدت الأميركية سيرينا ويليامس إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم الإثنين عقب فوزها الصعب على الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الأولى عالمياً بمجموعتين لواحدة 6-1 و4-6 و6-4.

وانتقمت سيرينا من هاليب التي أخرجت شقيقتها (البطلة الأميركية فينوس) في الدور السابق من البطولة ذاتها.

وحسمت سيرينا المصنفة الأولى عالمياً سابقاً والـ16 حالياً المواجهة في زمن وقدره ساعة و47 دقيقة.

وسبق للمخضرمة سيرينا ويليامس (37 عاماً) أن فازت بلقب بطولة أستراليا المفتوحة سبع مرات من قبل آخرها العام قبل الفائت.

وكرست سيرينا تفوقها الكبير على هاليب بفوزها عليها للمرة التاسعة من أصل 10 مواجهات.