واحتاجت الفائزة بـ 23 لقباً في دورات غران سلام إلى 97 دقيقة للتخلص من منافستها على ملعب "رود ليفر أرينا"، وضربت موعداُ في الدور الرابع مع البيلاروس أرينا سابالينكا المصنفة سابعة الفائزة بسهولة على الأميركية آن لي 6-3 و6-1.

قالت سيرينا "من المؤكد أنه من الجيد التواجد في الدور الرابع".

وتسعى سيرينا، ابنة الـ39 عاماً، في ملبورن إلى معادلة الرقم القياسي المطلق لعدد الألقاب الكبرى والمسجل باسم الاسترالية مارغريت كورت (24).

أوساكا تقصي جابر

وأنهت اليابانية ناومي أوساكا مغامرة التونسية أنس جابر، المصنفة 27، بفوزها عليها 6-3 و6-2 في ساعة و18 دقيقة.

وأظهرت المصنفة ثالثة والمتوجة في ملبورن قبل عامين، نعومة في التعامل مع فراشة حطت على وجهها، فما كان منها إلا أن حملتها بلطافة إلى خارج الملعب.

لم تخسر أوساكا سوى 13 شوطاً في مبارياتها الثلاث حتى الآن، وقد وصفت اللعب ضد صديقتها جابر بـ "الأمر الممتع".

وتابعت: "كنت فعلاً عصبية وخائفة لأني لم أكن أدري طريقة لعبها، لذا شعرت أني استعجل قليلاً".

وتواجه أوساكا في الدور الرابع الإسبانية غاربينيي موغوروسا الفائزة على الكازاخستانية زارينا دياس 6-1 و6-1 في 56 دقيقة فقط.

وحسمت الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة ثانية، مباراتها في الدور الثالث أمام الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا 6-1 و6-3 في ساعة و18 دقيقة.

صرحت ابنة الـ 29 عاماُ: "من الصعب دائما أن تلعب أمام منافستك للمرة الأولى، أعتقد أنّ إرسالاتي ساعدتني اليوم... تطورت كثيراً من ناحية الإرسال".

