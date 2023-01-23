ونجحت سابالينكا المصنفة الخامسة عالمياً في الفوز بسهولة على بنتشيتش بمجموعتين دون رد 7-5 و6-2 لتبلغ دور الثمانية لأول مرة في مسيرتها.

وضمنت المصنفة 45 عالمياً ماجدا لينيت تمثيل بولندا في دور الثمانية بعد فوزها على غارسيا الرابعة عالمياً بمجموعتين نظيفتين 7-6 (7-3) و6-4 بينما تغلبت الكرواتية دونا فيكيتش على التشيكية الواعدة ليندا فروفيرتوفا 6-2 و1-6 و6-3.



وستلتقي فيكيتش مع سبالينكا بينما ستلعب لينيت مع التشيكية المصنفة الأولى عالمياً سابقاً كارولينا بليسكوفا التي فازت على الصينية تشانغ شواي 6-صفر و6-4.



وبدا أنّ غارسيا (29 عاماً) مستعدة لمواصلة الارتقاء بالصحوة المتأخرة لمسيرتها التي شهدت بلوغ قبل نهائي بطولة أميركا المفتوحة والفوز بالبطولة الختامية لموسم السيدات العام الماضي، عنما تقدمت 3-صفر في المجموعة الأولى أمام لينيت.

ورغم ذلك ذهب كل شيء هباء، حيث قدمت لينيت أداء رائعاً لتحول تأخرها في المجموعة الأولى لتفوز بها بعد شوط فاصل.

وجاءت المجموعة الثانية مشابهة إلى حد كبير، حيث حافظت لينيت على مستواها وزاد عدد الأخطاء السهلة من غارسيا، حيث أظهرت اللاعبة الفرنسية الهادئة عادة إحباطها بسيل من السباب الذي تسبب في انتهاكها للقواعد.



وقالت لينيت: "لا أدري ماذا حدث. لا أستطيع الكلام حقاً، لا أعرف ماذا أقول".

وأصبحت سابالينكا والأميركية بيغولا فقط المصنفتين الوحيدتين بين العشرة الأوائل في دور الثمانية للبطولة.