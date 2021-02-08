قلب الألماني ألكسندر زفيريف تخلفه بمجموعة واحدة أمام الأميركي ماركوس جيرون إلى فوز 6-7 (8-10) و7-6 (7-5) و6-3 و6-2 في الدور الأول من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب في ملبورن الاثنين.

واعترف زفيريف المصنف السادس في البطولة والذي استشاط غضبا على نفسه في إحدى مراحل المباراة وقام بكسر مضربه بصعوبة المباراة بقوله "لقد ضغط علي منافسي بشكل كبير، لعب بشكل مدهش لا سيما في الجولة الفاصلة من المجموعة الثانية".

وأضاف "أنا سعيد جدا بمجرد اجتياز الدور الأول. خوض الدور الأول في بطولة من الغراند سلام ليس سهلا على الإطلاق. لقد شعرت بالتعب".

أما النمسوي المصنف الثالث دومينيك تييم، والفائز ببطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية في أيلول/سبتمبر، فتغلب على الكازاخستاني ميخائيل كوكوشكين 7-6 (7-2) و6-2 و6-3.

وقال تييم الذي خسر نهائي أستراليا العام الماضي أمام دجوكوفيتش في مباراة ماراتونية من خمس مجموعات "منافسي لاعب خبير وكان الشوط الأول تحديا كبيرا بالنسبة الي".

مونفيس يودّع مبكراً



أولى مفاجآت الرجال حملت اسم الفنلندي إيميل روسوفوري الذي أقصى الفرنسي غايل مونفيس بفوزه عليه بثلاث مجموعات لاثنتين بواقع 3-6 و6-4 و7-5 و3-6 و6-3.

وكانت المباراة سجالاً بين اللاعبين، فبعدما تفوق مونفيس المصنف عاشراً في البطولة في المجموعة الأولى، تمكن روسوفوري من قلب تأخره إلى تقدم بحسمه للمجموعتين الثانية والثالثة لمصلحته، قبل أن يعدل مونفيس النتيجة بمجموعتين لمثلهما بفوزه بالمجموعة الرابعة.

وفي المجموعة الخامسة والفاصلة، كانت الأفضلية للاعب الفنلندي والمصنف في الترتيب 86 عالمياً، حين أنهى المجموعة بستة أشواط لثلاثة.