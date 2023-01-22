وتألقت ريباكينا بشكل لافت في مباراتها المثيرة أمام شفيونتيك وتغلبت عليها بمجموعتين دون رد 6-4 و6-4.

واستغرق فوز اللاعبة المصنفة الخامسة والعشرين عالمياً قرابة ساعة و29 دقيقة.

وفرضت ريباكينا أفضليتها من البداية عندما كسرت إرسال منافستها في الشوط الأول من المجموعة الأولى قبل أن تعود وتكسر إرسال شفيونتيك في الشوط السابع معوضة خسارة إرسالها في الشوط الرابع لتنهي المجموعة 6-4.

وفقدت بطلة ويمبلدون السنة الماضية إرسالها في الشوط الثاني لكنها عادت وكسرت إرسال البولندية في الشوطين الخامس والتاسع لتحسم المجموعة الثانية 6-4 وتكسب المباراة.

وضربت ريباكينا موعداً في الدور المقبل مع اللاتفية أوستابينكو التي تمكنت من إخراج الأميركية كوكو غوف المصنفة السابعة عالمياً بمجموعتين دون رد 7-5 و6-3.

وقالت أوستابينكو للصحفيين: "دائماً أدرك قدراتي وأثق بها، إذا لعبت جيداً يمكنني الفوز تقريباً على أي لاعبة، كنت أحاول العمل أكثر على الاتساق والتماسك خاصة قبل الموسم، أعتقد أنني أقدم أداء جيداً هذا الأسبوع".



وبكت غوف في المؤتمر الصحفي عقب المباراة وقالت: "عندما تواجه لاعبة مثلها تلعب بشكل جيد حقاً يبدو الأمر كما لو كان لا شيء يمكن أن تفعله، أشعر أنّ الأمر كان قاسياً، لذلك أشعر بالإحباط بعض الشيء".

وفازت الأميركية بيغولا الثالثة عالمياً على التشيكية باربورا كرجتشيكوفا بمجموعتين دون رد 7-5 و6-2.