وحسم الروسي المواجهة في ساعتين و11 دقيقة بواقع 6-4 و6-2 و6-3.

وسيواجه روبليف في الدور القادم الدنماركي هولغر رون، العاشر عالمياً، والذي أزاح الفرنسي أوغو هامبرت بنتيجة 6-4 و6-2 و7-6 (7-5).

وفي مباراة أخرى، تمكن الأسترالي أليكس دي منوار، المصنف 24 عالمياً، من تجاوز عقبة الفرنسي بنجامين بونزي بفوزه عليه بنتيجة 7-6 (7-صفر) و6-2 و6-1.

وانتصر الأميركي جيفري جون وولف على مواطنه مايكل موه بنتيجة 6-4 و6-1 و6-2 ليلاقي في الدور القادم مواطنه الآخر بن شيلتون الفائز على الأسترالي أليكسي بوبيرين بـ6-3 و7-6 (7-4) و6-4.



