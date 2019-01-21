بلغ الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى بفوزه الإثنين على الروسي دانييل ميدفيديف الخامس عشر في البطولة 6-4 و6-7 (5-7) و6-2 و6-3.

ويلتقي دجوكوفيتش في الدور المقبل مع الياباني كي نيشيكوري الفائز على الإسباني بابلو كارينيو بوستا (المصنف 23 على البطولة) بخمس مجموعات وفي أكثر من خمس ساعات 6-7 (8-10) و4-6 و7-6 (7-4) و6-4 و7-6 (10-8).

وبعد خروج بطل النسختين السابقتين السويسري روجيه فيدرر الثالث الأحد، إضافة إلى الألماني الشاب ألكسندر زفيريف الرابع عالمياً اليوم من ثمن النهائي، زالت معظم العقبات من طريق الصربي الساعي إلى الانفراد بالرقم القياسي في عدد الألقاب في ملبورن الذي يتقاسمه مع السويسري (6 القاب لكل منهما).

ولم يبق أمام الصربي البالغ 31 عاماً، الذي أمضى ثلاث ساعات و16 دقيقة لتحقيق الفوز الثاني في المواجهة الثانية مع الشاب الروسي (22 عاماً)، عملياً سوى المصنف ثانياً الإسباني رافايل نادال (32 عاماً) الذي لن يلتقيه قبل النهائي.

وسيطر دجوكوفيتش على مجريات اللقاء في البداية، وأحرز المجموعة الأولى بعد أن كسر إرسال منافسة مرتين وخسر إرساله مرة واحدة، ثم تقدم في الثانية 4-1، لكن الروسي تمكن من إدراك التعادل 4-4 وحسم المجموعة بشوط فاصل.

وصرح دجوكوفيتش بعد الفوز "كانت معركة بدنية. لم يرتكب أخطاء، ودافع بقوة فكان من الصعب تجاوزه"، مشيراً في هذه الصدد إلى صعوبة فوزه بالشوط الرابع في المجموعة الثالثة.

وهي المرة الثانية التي يخسر فيها دجوكوفيتش مجموعة في النسخة الحالية بعد أن تغلب في الدور الثالث على الكندي دينيس شابوفالوف الـ 27 بأربع مجموعات.

وضمن التأهل إلى ربع النهائي بقاء دجوكوفيتش في صدارة التصنيف العالمي الذي سيصدر الإثنين المقبل بعد ختام البطولة الاسترالية.