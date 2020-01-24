وعلى غرار مباراة الدور الثاني حين سحق الياباني الآخر تاتسوما ايتو 6-1 و6-4 و6-2، لم يجد ديوكوفيتش الجمعة أي صعوبة تذكر في تخطي نيشيوكا في مواجهة حسمها بغضون 85 دقيقة فقط.

وسيخوض الصربي الذي حقق فوزه الثاني والسبعين في ملبورن مقابل 8 خسارات فقط، الدور الرابع للمرة الخمسين في بطولات الغراند سلام، معززاً مركزه الثاني خلف السويسري روجيه فيدرر (وصل 67 مرة إلى الدور الرابع).

وبعد أن حقق 17 إرسالاً ساحقاً و40 ضربة ناجحة، قال الصربي الساعي إلى تعزيز رقمه القياسي في ملبورن بلقب ثامن في البطولة الأسترالية وسابع عشر في الغراند سلام، أنها "بالتأكيد أفضل مباراة خضتها مؤخراً على صعيد الإرسال. ألهمني مدربي غوران (الكرواتي ايفانيسيفيتش) بقدومه الى هنا اليوم. يمنحني الكثير من البصيرة".

ويلتقي الصربي البالغ من العمر 32 عاماً في الدور الرابع الأرجنتيني دييغو شفارتسمان الرابع عشر، والذي أقصى مواطن "دجوكو" دوشان لايوفيتش بالفوز عليه 6-2 و6-4 و7-6 (9-7).

وستكون مواجهة ثمن النهائي الرابعة بين الصربي وشفارتسمان، والأفضلية مطلقة للأول حيث خرج منتصراً من الدور الأول لفلاشينغ ميدوز عام 2014 والثالث لبطولة رولان غاروس عام 2017 ونصف نهائي دورة روما للماسترز عام 2019.

وعجز الإسباني روبرتو باوتسيتا آغوت التاسع عن تكرار سيناريو العام الماضي حين وصل إلى ربع النهائي قبل أن يتبعه في ويمبلدون بالتأهل إلى نصف نهائي الأول له في الغراند سلام، بخروجه من الدور الثالث على يد الكرواتي مارين سيليتش بعد الخسارة أمامه في مباراة ماراتونية استغرقت 4 ساعات و10 دقائق بنتيجة 7-6 (7-3) و4-6 وصفر-6 و7-5 و3-6.

ويلتقي سيليتش، بطل فلاشينغ ميدوز لعام 2014 ووصيف أستراليا المفتوحة لعام 2018 وويمبلدون لعام 2017، في الدور المقبل وصيف بطل ويمبلدون لعام 2016 الكندي ميلوش راونيتش الذي أقصى اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السادس وحامل لقب بطولة الماسترز الختامية لعام 2019 بالفوز عليه 7-5 و6-4 و7-6 (7-2) في ساعتين ونصف، حارماً إياه من تكرار سيناريو العام الماضي حين وصل إلى دور الأربعة للمرة الأولى والوحيدة في الغراند سلام.