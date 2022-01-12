وفي رسالة على تطبيق انستغرام، قال المصنف الأوّل عالمياً الذي يتدرّب بشكل طبيعي استعدادا لخوض غمار البطولة الاسترالية المتوّج بها 9 مرات "نعيش في حقبة صعبة في إطار الجائحة العالمية، وفي بعض الاحيان يتمّ ارتكاب أخطاء".

وكان دجوكوفيتش (34 عاماً)، حامل لقب 20 بطولة كبرى، ظهر في مناسبة في بلغراد غداة تاريخ 16 كانون الأول/ديسمبر، عندما جاءت نتيجته إيجابية بحسب المعلومات التي أفاد بها الى سلطات الهجرة الاسترالية.

وكشف دجوكوفيتش بأنه لم يكن قد حصل على نتيجة الفحص الذي خضع له بعدما حضر في اليوم التالي (17 كانون الأول/ديسمبر) في بلغراد حفلاً من أجل تكريم لاعبين صرب شباب من دون وضع كمامة، وفقًا لصور منشورة صادرة عن اتحاد التنس الصربي على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أنه خضع لجلسة تصوير مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية بعد يومين، أي في 18 من الشهر المذكور، وفق ما ذكرت الصحيفة بنفسها.

ويؤكّد دجوكوفيتش بأنه قبل لقائه مع اللاعبين الصرب الشبان، كان قد خضع لفحص جديد جاءت نتيجته سلبية وقال مدافعاً عن نفسه "لم أكن أشعر بأي عوارض وكنت في حال جيدة، لم أكن حينها قد علمت بنتيجة فحصي الإيجابي قبل نهاية ذلك الحدث".

ووصل دجوكوفيتش في تاريخ الخامس من كانون الثاني/يناير الحالي إلى أستراليا، بفضل إعفاء خاص كونه اصيب بكوفيد-19 في 16 من الشهر الماضي.

في المقابل، أقرّ دجوكوفيتش "بخطأ في التقدير" عندما استقبل صحافيي صحيفة "ليكيب" من أجل اجراء مقابلة وقال في هذا الصدد "كنت مضطراً لمواصلة وإجراء المقابلة مع ليكيب لأنني لم أكن أريد أن أخيب أمل الصحافي، لكني حرصت على احترام التباعد الاجتماعي وكنت مرتديا الكمامة إلا عندما كانوا يتخذون الصور الشخصية لي".

وتابع "بعد التفكير، كان ذلك خطأ في التقدير وأنا أقرّ بذلك وكان من الأجدى تأجيل المقابلة".

وفي تطوّر آخر، تناقلت الصحف الأسترالية ما أعلنته صحيفة در شبيغل الألمانية حول شكوك في نتيجة فحص دجوكوفيتش الإيجابي.

وقالت در شبيغل إنها قامت بمسح رمز الاستجابة السريعة الذي أعطى نتيجة سلبية، قبل أن يتغيّر إلى إيجابي بعد ساعة. ولم يكن ممكناً التحقق بشكل مستقل من رواية در شبيغل ولم يشر دجوكوفيتش الأربعاء إلى هذه النقطة.



"خطأ بشري"

وأقرّ دجوكوفيتش أيضاً بـ"الخطأ البشري" لأنه قام بتعبئة الخانة الخاطئة في استمارة الدخول الى أستراليا.

ففي رد على سؤال نموذجي في مستندات السفر عما إذا سافر أو سيسافر الى مكان ما في الأيام الـ14 الاخيرة قبل التوجه الى أستراليا، وضع علامة على إجابة "كلا" في الاستمارة التي نشرت علنًا الثلاثاء.

إلا أن المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تشير الى عكس ذلك. إذ تظهر أن الصربي القاطن في مونتي كارلو كان في العاصمة الصربية بلغراد ثم مدينة ماربيا في إسبانيا، في الأيام الـ14 التي سبقت وصوله الى ملبورن.

واعترف دجوكوفيتش بأنه تم تعبئة الاستمارة "من قبل فريقي بإسمي. مدير أعمالي يتقدّم باعتذاراته الصادقة لهذا الخطأ الاداري. كان الخطأ بشريا وليس عمدا".

وتبقى مشاركة دجوكوفيتش في بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق في 17 الحالي معلقة، فبعد أن منعته السلطات الأسترالية من دخول البلاد من خلال إلغاء تأشيرة الدخول الخاصة به لدى وصوله الى مطار ملبورن، معتبرة أن أسباب إعفائه لا تستوفي الشروط الصارمة المفروضة لدخول أراضيها في إطار مكافحة كوفيد-19 ليتم نقله الى مركز احتجاز المسافرين في ملبورن، نجح دجوكوفيتش بالاستئناف الذي تقدم به وحقق انتصارا معنويا على الحكومة الأسترالية عندما أمر قاض فيدرالي بالإفراج عنه بشكل فوري من مركز احتجاز المسافرين في ملبورن، لكن وزير الهجرة اليكس هوك لا يزال يستطيع الغاء تأشيرته.

