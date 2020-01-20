وهذا هو الفوز رقم 900 في مسيرة الصربي الساعي للقبه الثامن في ملبورن والسابع عشر في الغراند سلام.

واحتاج دجوكوفيتش إلى ساعتين و16 دقيقة لإنهاء المباراة لصالحه، والانتقال إلى الدور المقبل حيث سيواجه الفائز بين الياباني تاتسوما إيتو المشارك ببطاقة دعوة أو الهندي براجنيش غانيسواران.

وقال دجوكوفيتش (32 عاما) بعد المباراة "أنا فخور جدا بذلك (الفوز رقم 900) وأتذكر أنه عندما بدأت التنس في الرابعة من العمر، لم يكن هناك تقاليد للعبة كرة المضرب في صربيا بعد. بدا الأمر وقتها مستحيلا، لكننا هنا...".

وأضاف "لقد بدأت المباراة بشكل جيد وشوط كسر التعادل كان متقاربا. وفي المجموعة الثانية لعبت بشكل جيد، لكنه عاد وتفوق. من الواضح أنه عندما تكون في الملعب، خاصة في موقعي، فأنا أتوقع الفوز بمعظم مبارياتي. هناك الكثير من الضغط والكثير من المشاعر المختلفة. أحاول بالتأكيد تذكير نفسي بالبقاء حاضرا (في أجواء اللقاء) والاستمتاع حقا".

وأعرب الصربي عن سعادته من العودة لأستراليا وقال "أنا سعيد للعودة لهذا الملعب حيث حققت أكبر قدر من النجاح في حياتي المهنية إلى حد بعيد".