بلغ الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول وحامل اللقب الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام، بفوزه السهل على الفرنسي جيريمي شاردي 6-3 و6-3 و6-2 الاثنين في ملبورن.

ويسعى دجوكوفيتش إلى التتويج للمرة التاسعة في أستراليا وإحراز لقبه الثامن عشر الكبير وهو سيلتقي مع الأميركي فرنسيس تيافو في الدور الثاني.

وحقق دجوكوفيتش لقبه السابع عشر في البطولات الأربع الكبرى في النهائي العام الماضي، عندما قلب تخلفه 1-2 أمام النمسوي دومينيك تييم إلى فوز بخمس مجموعات.

وتفوّق دجوكوفيتش على شاردي في 14 مباراة جمعت بينهما حتى ولم يحرز فيها الفرنسي أي مجموعة من أصل 33.

وقال الفائز "أردت تحقيق بداية جيدة في البطولة على ملعبي المفضل".

وعن مواجهته المقبلة ضد تيافو قال الصربي "ستكون المرة الأولى التي سأواجه" مشيرا إلى "أسلوب لعبه القتالي" وبأنه لاعب "يملك مستقبلا واعدا أمامه ".