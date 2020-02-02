دجوكوفيتش يتوّج بلقبه الثامن في أستراليا

توّج الصربي نوفاك دجوكوفيتش ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس بفوزه على النمساوي دومينيك تييم 6-4 و4-6 و6-2 و6-3 و6-4 محرزاً لقبه الثامن في البطولة (رقم قياسي) والسابع عشر في بطولات الغراند سلام.

وبإحرازه لقبه الكبير السابع عشر نجح الصربي في تضييق الخناق على نادال (19 لقباً) والسويسري روجيه فيدرر حامل الرقم القياسي (20 لقباً)، علماً بأنه أقصى الأخير بثلاث مجموعات نظيفة في نصف النهائي في ظل معاناة فيدرر من آلام في الفخذ والظهر.

كما بات نوفاك ثالث لاعب في التاريخ يحقق أقله ثمانية ألقاب في بطولة كبرى واحدة بعد نادال (12 في رولان غاروس) وفيدرر (8 في ويمبلدون).

وللمفارقة فإن دجوكوفيتش حسم المباريات النهائية الثماني التي خاضها في ملبورن.

أما تييم ففشل للمرة الثالثة في إحراز باكورة القابه الكبيرة بعد خسارته نهائي بطولة رولان غاروس عامي 2018 و2019 أيضاً.

وضرب دجوكوفيتش بقوة في مطلع المباراة حيث تقدم 3-صفر بعد أن كسر الارسال في الشوط الثاني لمنافسه الذي بدا حذراً.

لكن النمساوي دخل اجواء المباراة تدريجياً ووجد إيقاعه ونجح في كسر إرسال دجوكوفيتش في الشوط السابع قبل أن يرتكب خطاً مزدوجاً في الارسال في الشوط العاشر ليمنح المجموعة الأولى لدجوكوفيتش.

وبعد أن التقط أنفاسه نجح تييم في مجاراة منافسه وكسر ارساله في الشوط الثالث والتاسع في هذه المجموعة مقابل مرة واحدة لدجوكفويتش في الثامن ليفوز بها النمسوي ويعادل النتيجة.

بقيت الأفضلية في المجموعة الثالثة لتييم وسط مرور منافسه بفترة انعدام وزن فكسر ارسال دجوكوفيتش مرتين ليتقدم بمجموعتين مقابل واحدة.

وظلت الكفة متوازية في المجموعة الرابعة حيث احتاج دجوكوفيتش إلى خبرته الكبيرة في المباريات النهائية للبقاء في اللقاء وكان كسر ارسال منافسه مرة واحدة في الشوط الثامن كافيا ليحسم المجموعة في صالحه ويعادل الأرقام.

وكانت اللحظة الحاسمة في المجموعة الحاسمة في الشوط الثالث عندما نجح دجوكوفيتش في كسر ارسال تييم، وسنحت فرصتان أمام الأخير ليرد التحية مباشرة لكن دجوكوفيتش انقذ الموقف في المرتين محافظاً على ارساله وأفضليته في الارسال ليفوز في المباراة التي استمرت قرابة الأربع ساعات.