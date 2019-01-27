واحتاج الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالميا الى ساعتين و6 دقائق لحسم المباراة لمصلحته بسهولة امام غريمه الاسباني بواقع 6-3 و6-2 و6-3.

واللقب هو السابع لدجوكوفيتش في ملبورن فانفرد بالرقم القياسي الذي كان يتشاركه مع السويسري روجيه فيدرر المصنف ثالثا وبطل الموسمين الماضيين، والخامس عشر في البطولات الكبرى.

وكان دجوكوفيتش فاز بلقب أولى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى أعوام (2008 و2011 و2012 و2013 و2015 و2016 و2019).

وحقق دجوكوفيتش فوزه الـ 28 على غريمه الإسباني نادال (32 عاما) مقابل، 25 هزيمة، لكنه السادس في البطولات الكبرى مقابل تسع هزائم.

ولم يحتج دجوكوفيتش الى أكثر من ساعتين و4 دقائق لإنهاء المباراة، في حين ان آخر لقاء بينهما في ملبورن في نهائي نسخة 2012، دخل التاريخ بعد أن انتهى بخمس مجموعات وزمن قياسي وصل الى 5 ساعات و53 دقيقة.

وقال دجوكوفيتش: "أحاول فقط التفكير في مشواري خلال الـ 12 شهرا الماضية. لقد أجريت العملية قبل 12 شهرا بالضبط.أن أقف الآن أمامكم وأستطيع اليوم الفوز بهذا اللقب، وثلاثة من أصل أربعة ألقاب كبيرة تواليا، فهذا أمر رائع. أنا عاجز عن الكلام".

وفشل نادال في زيادة رصيده من الالقاب الكبيرة (17 لقبا حتى الآن) بعد أن بدأ اللقاء بخسارة إرساله الأول، علما بأنه لم يخسر هذا الإرسال او أي مجموعة في الأدوار السابقة (مقابل خسارة مجموعتين لدجوكوفيتش).

وقال الماتادور الإسباني: "الليلة لم تكن أفضل يوم بالنسبة لي، وبالطبع هناك شخص (دجوكوفيتش) لعب أفضل مني كثيرًا. لقد مررت بلحظات صعبة العام الماضي، وشاركت في تسع دورات، ولم أتمكن بعد فلاشينغ ميدوز من لعب أي مباراة حتى الدور الأول من هذه البطولة".

ورغم الخسارة القاسية، أعرب عن ارتياحه لما قدمه في ملبورن "حتى لو لم تكن الليلة ليلتي، من المهم جداً بالنسبة لي أن أكون هنا. إني عائد من الإصابة، واعتقد حقا أنني لعبت أسبوعين رائعين. هناك طاقة جيدة وإلهام جيد لما هو قادم، وسأواصل القتال والعمل بقسوة لآكون أفضل".

ويعود آخر فوز لنادال على دجوكوفيتش في بطولات الغراند سلام الى عام 2014 عندما هزمه في نهائي رولان غاروس الفرنسية بأربع مجموعات، بينما حقق دجوكوفيتش فوزه الثالث تواليا على منافسه بعد ربع نهائي رولان غاروس (2015) بثلاث مجموعات، ونصف نهائي ويمبلدون الإنكليزية (2018) بخمس مجموعات.

فشل نادال منذ أكثر من خمس سنوات

على ملعب رود لايفر الرئيسي، بدا الإسباني كمن لا يجيد السباحة والغطس فاستسلم للعصبية والتوتر منذ اللحظات الأولى، وبدأ اللقاء بخسارة إرساله الأول، علما بأنه لم يخسر هذا الإرسال او أي مجموعة في الأدوار السابقة لأول مرة في مشاركته في ملبورن (مقابل خسارة مجموعتين لدجوكوفيتش).

واستطاع الصربي الذي لم يرتكب سوى 9 أخطاء مباشرة في ثلاث مجموعات، من المحاولة الأولى الاستيلاء على إرسال منافسه، وتقدم 3-صفر، ثم 4-1 وأنهى المجموعة الأولى في 36 دقيقة.

وفي الثانية، فاز كل من اللاعبين بإرساله حتى الشوط الخامس حيث تمكن دجوكوفيتش مجددا من انتزاع إرسال "الماتادور" الإسباني وتقدم 3-2، ثم كرر ذلك في الشوط السابع وتقدم 5-2 قبل أن ينهي المجموعة على إرساله في 39 دقيقة.

ونجح دجوكوفيتش تماما في الكرات الساقطة خلف الشبكة رغم قلتها حيث عجز نادال عن كسب أي نقطة منها ولم يهدده إلا مرة واحدة بإرساله في المجموعة الثالثة وذلك بعد مضي ساعة و45 دقيقة، والتي فيها جدد الصربي الكسر في الشوط الثالث، ثم في التاسع لينهيها الصربي في 48 دقيقة.

ومع هذه الخسارة، ارتفعت سلسلة هزائم نادال على الأرض الصلبة أمام دجوكوفيتش الى ثمان، ويعود آخر فوز له على الصربي الى اكثر من خمس سنوات وتحديدا في نهائي فلاشينغ ميدوز 2013.