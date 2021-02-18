وفي مواجهة نصف النهائي، تمكن الصربي دجوكوفيتش من إيقاف مفاجأة البطولة الروسي آسلان كاراتسيف بنتيجة 6-3 و6-4 و6-2 ليبلغ النهائي للمرة التاسعة في تاريخه في ملبورن.

ويبحث "نولي" عن رفع ألقابه في البطولات الكبرى إلى 18 وتضييق الخناق على الثنائي الإسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر (20 لكل منهما).

وقال دجوكوفيتش "لم أشعر بهذه الحالة طوال البطولة، لم أواجه أية أوجاع، هذه أفضل مبارياتي حتى الآن. تحقق في اللحظة المناسبة".

ويلتقي الصربي البالغ 33 عاماً والباحث عن لقبه التاسع في ملبورن، في النهائي المقرر الأحد الفائز بين الروسي دانييل مدفيديف الرابع واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السادس الجمعة.

وعن أفضليته في النهائي، أوضح "ليست لدي أية أفضلية. على صعيد المستوى، يقدّم مدفيديف أفضل أداء ربما في آخر ثلاثة أو أربعة أشهر"، مشيراً إلى أنه سيتناول الفشار عند مشاهدة مواجهتهما المرتقبة "تكون مواجهتهما قوية دوما. سأشتري الفشار للاستمتاع".

وعن تسيتسيباس الذي أقصى الاسباني نادال وحرمه الانفراد بالرقم القياسي لعدد البطولات الكبرى أضاف دجوكوفيتش "قام ستيفانوس بعمل رائع ليقلب الأمور. كانت أجمل مباراة حتى الآن في الدورة، مستوى مرتفع".

وأمل دجوكوفيتش الذي لم يكن قادراً على خوض التمارين بين المباريات بسبب الأوجاع، أن يستعيد عافيته قبل النهائي "على الأرجح (سأتدرب) السبت. التعافي أولوية الآن. أشعر بالكرة أفضل الآن".

ورفع "نولي" مستواه في الوقت المناسب بعد تعرضه لإصابة عضلية في بطنه خلال مواجهة الأميركي تايلور فريتز في الدور الثالث.

وباستثناء فراشة أزعجته أثناء ضرب أحد ارسالاته، أحكم الصربي قبضته على المباراة من بدايتها حتى نهايتها، مع فترة قصيرة في المجوعة الثانية كاد كاراتسيف يعادله 5-5.

في المقابل، سيحقق كاراتسيف (27 عاماً) قفزة كبيرة في التصنيف، بعد بطولة تخطى فيها الأرجنتيني دييغو شفارتسمان والبلغاري العنيد غريغور ديميتروف.

وكان كاراتسيف أول لاعب في العهد الحديث يتأهل الى المربع الذهبي لإحدى البطولات الكبرى في مشاركته الأولى ضمن القرعة الرئيسة.

وهو أيضاً أول لاعب مع أقل تصنيف يشارك في ملبورن منذ 30 عاماً.

وعادت الجماهير إلى ملعب رود ليفر أرينا بعد انتهاء فترة إغلاق محكمة لخمسة أيام خوفاً من تفشي فيروس كورونا في ولاية فيكتوريا، علماً بأن البطولة تأجلت من موعدها الأساسي وأقيمت تصفياتها في الإمارات وقطر.

وشهدت رحلات اللاعبين إلى استراليا اصابة بعض ركابها بكورونا، ما دفع المنظمين بفرض حجر صحي قاس لمدة 14 يوماً، دفع اللاعبين إلى خوض التمارين في غرفهم وتناقل المشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي.

