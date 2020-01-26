وهي المرة السادسة والأربعون التي يبلغ فيها الصربي الدور ربع النهائي في البطولات الأربع الكبرى والحادية عشرة في أستراليا حيث يسعى إلى التتويج بلقبه الثامن.

وقال دجوكوفيتش: "دييغو لاعب جيد جداً. كنت أدرك بأنني لا أستطيع أن أمنحه الوقت لكي يتحكم بالإيقاع وحاولت إجباره على الصعود إلى الشبكة من وقت إلى آخر".

ويلتقي دجوكوفيتش في الدور التالي مع الكندي العملاق ميلوش راونيتش.

واعتبر دجوكوفيتش بأنّ مواجهة الكندي لن تكون سهلة بقوله "الأمر سيكون مختلفاً في مواجهة راونيتش. فهو أحد أطول وأميز اللاعبين ويتمتع بإرسالات قوية جداً. يتعين علي أن أكون جاهزاً لكي أرد إرسالاته الصاروخية".

ولم يخسر راونيتش أي مجموعة حتى الآن ونجح في إقصاء اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في الدور الثالث، لكن دجوكوفيتش فاز في مبارياته التسع التي جمعته بالكندي حتى الآن.

وقال الكندي: "أنا سعيد لا سيما من الناحية البدنية ولأني أقدّم مستويات جيدة. لم تسنح لي الفرصة للقيام بذلك في الفترة الاخيرة وبالتالي فأنا مسرور".

وعن مواجهته المرتقبة مع دجوكوفيتش "يتعين علي أن أسدّد عدداً أكبر من الإرسالات الساحقة ممّا فعلته ضد مارين (35 إرسالاً ساحقاً).

وكان راونيتش بلغ نصف نهائي ملبورن عام 2016 ونهائي ويمبلدون في العام ذاته وهي أفضل نتيجة له في البطولات الكبرى.

فيدرر على خطوات دجوكوفيتش

من جانبه، حذا السويسري المخضرم روجيه فيدرر (38 عاما) حذو دجوكوفيتش بفوزه على المجري مارتون فوسكوفيتش 4-6 و6-1 و6-2 و6-2 في مدى ساعتين و11 دقيقة.

وهي المرة الخامسة عشرة التي يبلغ فيها فيدرر هذا الدور في البطولة الأسترالية حيث سيلتقي الأميركي المغمور تينيس ساندغرن الفائز على الإيطالي فابيو فونينيني 7-6 (7-5) و7-5 و6-7 (2-7) و6-4.

ويسعى فيدرر إلى التتويج بالبطولة الأسترالية المفتوحة للمرة السابعة في مسيرته وتعزيز رقمه القياسي في عدد البطولات الكبرى ورفعه إلى 21 لقباً.

وقال فيدرر: "البداية كانت صعبة، لأنّ مارتن لعب بطريقة جيدة. أما بالنسبة إلي، فقد افتقدت إلى بعض الثقة من الجزء الخلفي للملعب بعد مباراتي مع ميلمان (فاز بها بعد جولة فاصلة في المجموعة الخامسة). لكني استعدت إيقاعي اعتباراً من المجموعة الثانية وسارت الأمور جيداً بعد ذلك".