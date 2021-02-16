وهي المرة التاسعة يبلغ فيها دجوكوفيتش هذا الدور حيث سيلتقي مع مفاجأة البطولة الروسي أصلان كاراتسيف المتأهل من التصفيات.



ويبحث "نولي" عن لقبه التاسع في أستراليا يعزز من خلاله رقمه القياسي ويرفع ألقابه في البطولات الكبرى إلى 18 ويضيق الخناق على الثنائي الإسباني رافايال نادال والسويسري روجيه فيدرر (20 لكل منهما).



وشهدت المباراة تحطيم الصربي مضربه عند خسارته إحدى النقاط وتحصله على إنذار إلا أنّ ذلك ساهم فقط في رفع أدائه.



وقال بعد الفوز: "أرسلت جيداً (...) حتى اللحظة الأخيرة كادت المباراة أن تذهب بأيّ اتجاه، الأعصاب كانت مشدودة والضغط كان عالياً، أشعر أنني مستنزف عاطفياً، كان صراعاً رائعاً".



أما عن تحطيم المضرب قال "دجوكو" (33 عاماً): "استرجعت تركيزي بعد أن حطمت المضرب، بدأت الأمور تسير في صالحي بطريقة إيجابية. حتى لو فاز (زفيريف) بالمباراة، كان يستحق ذلك، لعب جيداً، أنا فقط سعيد بتجاوز هذا التحدي".





