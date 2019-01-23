وكان الصربي فاز بالمجموعة الأولى بسهولة 6-1، ثم تقدم 4-1 في المجموعة الثانية قبل أن يعلن الياباني انسحابه بسبب إصابة بالفخذ الأيمن.

وبعد خروج بطل النسختين السابقتين السويسري روجيه فيدرر الثالث والألماني الشاب ألكسندر زفيريف الرابع من ثمن النهائي، زالت معظم العقبات من طريق الصربي الساعي إلى الانفراد بالرقم القياسي في عدد الألقاب في ملبورن الذي يتقاسمه مع السويسري (6 ألقاب لكل منهما).

ولم يبق أمام الصربي البالغ 31 عاماً، الذي حجز بطاقته إلى نصف النهائي بعد 49 دقيقة فقط على بداية مواجهته السابعة عشرة مع نيشيكوري الفائز على الصربي مرتين فقط (عامي 2011 و2014)، عملياً سوى المصنف ثانياً الإسباني رافايل نادال (32 عاماً) الذي يلتقي الخميس في دور الأربعة اليوناني ستيفانو تسيتسيباس الذي أقصى فيدرر في الدور الرابع والاسباني روبرتو باوتيستا أغوت في ربع النهائي.

ويلتقي ديوكوفيتش، الضامن استمراره في صدارة تصنيف المحترفين بعد البطولة الأسترالية التي توج بلقبه السادس الأخير فيها عام 2016 قبل أن يودع في مشاركتيه التاليتين من الدورين الثاني والرابع، في دور الأربعة الفرنسي لوكا بوي الـ28 والفائز الأربعاء على الكندي ميلوش راونيتش السادس عشر 7-6 (7-4) و6-3 و6-7 (2-7) و6-4.