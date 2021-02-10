اضطر الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول وحامل اللقب إلى خوض أربع مجموعات وشوطين فاصلين لبلوغ الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى، بالفوز على الأميركي فرانسيس تيافو 6-3 و6-7 (3-7) و7-6 (7-2) و6-3.

وأقر دجوكوفيتش بعدما احتاج إلى ثلاث ساعات ونصف لكي يتجاوز عقبة تيافو ويحسم مواجهته الأولى على الإطلاق مع الأميركي البالغ 23 عاما والمصنف 64 عالميا، بأن "المباراة كانت صعبة جدا... معركة رائعة من فرانسيس، مباراة رائعة من جهته".

وتابع "لكنها ليست المرة الأولى التي أجد فيها نفسي في وضع مماثل. أعلم كيف أتعامل مع هذا النوع من الظروف".

ويلتقي دجوكوفيتش في الدور المقبل الأميركي الآخر تايلور فريتس الذي تغلب على مواطنه رايلي أوبيلكا بعد مباراة ماراتونية 4-6 و7-6 (8-6) و6-7 (4-7) و7-6 (7-5) و6-2.