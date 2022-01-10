وبعد ساعات من فوز دجوكوفيتش بقضية عدم ترحيله من أستراليا قرّر المصنّف الأول عالمياً تجاوز ما مرّ به وخوض البطولة.

وغرّد دجوكوفيتش: "أريد البقاء ومحاولة المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة".

وأنهى صباح اليوم الإثنين القاضي أنتوني كيلي فجأة أيامًا من الجدل القانوني، بعد أن أسقطت الدولة قرارها بإلغاء تأشيرة الصربي.

وسافر دجوكوفيتش إلى أستراليا الأربعاء الفائت للدفاع عن لقبه كاشفًا أنّه حصل على إعفاء طبي من منظمي البطولة.

لكن فور وصوله ليل الأربعاء الخميس، رفضت السلطات السماح له بالدخول، معتبرة أن أسباب إعفائه لا تستوفي الشروط الصارمة المفروضة لدخول أراضيها في إطار مكافحة كوفيد-19 ليتم نقله إلى مركز احتجاز المسافرين في ملبورن.