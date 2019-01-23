وبلغ المصنف 31 على العالم الدور نصف النهائي بعد الفوز على المصنف الـ17 بواقع ثلاث مجموعات لواحدة (7-6)، (6-3)، (6-7)، و(6-4) في مباراة استمرت لـ3 ساعات ودقيقتان.

وأصبح بوي أول فرنسي يبلغ دور الأربعة لإحدى البطولات الكبرى منذ 2016 حين حقق ذلك غايل مونفيس في فلاشينغ ميدوز الأميركية.

ويلتقي بوي الذي كان يخوض ربع النهائي الثالث له في الغراند سلام (ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز عام 2016)، في نصف النهائي مع الصربي نوفاك دجوكوفيتش الأول الذي تأهل بعد انسحاب الياباني كي نيشيكوري.



وهو الفوز الأول لبوي على راونيتش من أصل أربع مواجهات بينهما، احداها في الدور الأول لبطولة أستراليا عام 2016، حارما الكندي من بلوغ نصف النهائي في ملبورن للمرة الثانية بعد 2016، والرابعة في الغراند سلام (وصل ايضا الى نصف نهائي ويمبلدون عام 2014 ونهائي البطولة ذاتها عام 2016).