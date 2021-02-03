سيتمّ عزل المئات من اللاعبين والموظفين المشاركين في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى في الغراند سلام، بعد حالة ايجابية لأحد العاملين في الفنادق المخصصة للاعبين.

بيد أن رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانيال أندروز اعتبر بأن هذه الخطوة لن يكون لها أي تأثير على البطولة الأسترالية التي تنطلق الاثنين المقبل في ملبورن.

وقال اندروز في بيان "قد يتأثر برنامج مباريات الغد استعدادات للبطولة، لكن في هذه اللحظة لا تأثير على البطولة بحد ذاتها".

وأضاف اندروز الذي عقد مؤتمراً صحافياً على عجل في وقت متأخر (بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي) "ثمة 500، 600 شخص بينهم لاعبون وموظفون وآخرون يُعتبرون مخالطين وبالتالي سيتم عزلهم الى حين خضوعهم لفحص تأتي نتيجته سلبية وهذا الامر سيحصل غدا (الخميس)".

وكون النتائج غالباً ما تأتي خلال 24 ساعة، فإن لا خطر على إقامة بطولة أستراليا المفتوحة مطلع الأسبوع المقبل بحسب قوله "قد يتأثر برنامج مباريات الغد استعدادا للبطولة، لكن في هذه اللحظة لا تأثير على البطولة بحد ذاتها".

وتقام حالياً ست دورات للرجال والسيدات في مدينة ملبورن في اطار الاستعدادات للبطولة الكبيرة.

وكان اللاعبون واللاعبات المشاركون في بطولة أستراليا خضعوا للحجر الصحي في غرف فنادق مخصصة لهم لدى وصولهم قبل نحو 20 يوماً إلى أستراليا وذلك تنفيذاً للإجراءات الصحية المعتمدة في البلاد على القادمين إليها.

