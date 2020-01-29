وهذه أول مرة ينجح فيها تييم (26 عاماً) بالفوز على نادال ضمن البطولات الكبرى في ست مباريات، ليثأر من خسارته أمامه في نهائي رولان غاروس عامي 2018 و2019 ويبلغ نصف النهائي في ملبورن للمرّة الأولى في مسيرته.

ورفع تييم، الباحث عن أول ألقابه الكبرى، رصيده إلى خمسة انتصارات على نادال المتوج مرة يتيمة في ملبورن عام 2009.

ويلتقي تييم الذي وجد اجابات كثيرة لامتحانات نادال المستمرة، الألماني ألكسندر زفيريف والفائز على السويسري ستانيسلاس فافرينكا 1-6 و6-3 و6-4 و6-2.

وتجمدت حظوظ نادال (33 عاماً) بإحراز لقبه العشرين في البطولات الأربع الكبرى، ومعادلة الرقم القياسي للسويسري روجيه فيدرر الذي يلتقي الصربي نوفاك دجوكوفيتش الثاني عالمياً في نصف النهائي الآخر.

وقدم الثنائي مباراة ممتعة تميزت بالإثارة والكرات البعيدة المحكمة بالقرب من الخطوط وزوايا الملعب.

وتقدم نادال في المجموعة الأولى 5-3 لكن تييم رد سريعاً كسر الارسال، في ظل معاناة الاسباني على ارساله الأول. وفي الشوط الحاسم "تاي بريك" تقدم تييم 4-2 ثم حسمه 7-3.

وفي المجموعة الثانية، تكرر السيناريو عينه، فتخلف تييم 2-4 ثم قلب تأخره بكسر ارسال ابن مايوركا. لكن في الشوط الحاسم، تقدم تييم 4-صفر، قبل أن يعود نادال بقوة 4-4، ثم حسمها النمساوي 7-4 بنقطة اخيرة ارتدت من فوق الشبكة.

لكن في الثالثة، لم يترك نادال لتييم فرصة الرد، اذ كسر ارساله عندما كان متقدماً 5-4 وحسم المجموعة مباشرة.

وشهدت المجموعة الرابعة تقدم تييم بكسر ارسال نادال للمرة الأولى في المباراة (2-1)، في منعطف هام للنمساوي الذي اقترب من حسم المواجهة على ارساله متقدماً 5-4. لكن اللاعب الإسباني كان له رأي آخر وعادله 5-5 بعد عدة اخطاء من تييم.

وفي الشوط الحاسم "تاي بريك" الثالث في المباراة، قلب نادال تأخره على ارساله الى تقدم 2-1، قابله تييم بكسرين ثم ابتعد 5-2 بعد كرات استبسل في الدفاع عنها وسقط ارضاً في بعضها قبل أن ينهض ويحقق النقاط.

استجمع نادال كل ما لديه للصمود معادلاً 6-6، لكن هواية تييم بالفوز في النقاط بمساعدة الشبكة استمرت وحسمها 8-6 لينفجر فرحاً بفوزه على الماتادور الإسباني.

