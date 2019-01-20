وسيلعب اليوناني الشاب البالغ من العمر 20 عاماً فقط مع الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت في ربع النهائي.

وقال اليوناني الشاب "لا توجد كلمات فعلاً لوصف هذا الأمر، أنا أسعد إنسان على وجه الكرة الأرضية حالياً".

أضاف "روجيه أسطورة في هذه الرياضة، أكن له الكثير من الاحترام. هذا (الفوز) هو حلم يتحقق"، علماً بأن اللقاء كان الثاني بين اللاعبين، بعد مواجهتهما في وقت سابق هذا الشهر ضمن منافسات كأس هوبمان للمنتخبات المختلطة، انتهت بفوز صعب للسويسري.

وكان فيدرر (37 عاماً) حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب الغراند سلام (20)، يبحث عن لقبه السابع في ملبورن، والانفراد بالرقم القياسي للبطولة الأسترالية الذي يتشاركه حاليا مع الصربي المصنف أول عالمياً نوفاك دجوكوفيتش والأسترالي المعتزل روي إيمرسون.

وهي المرة الثالثة توالياً التي يخرج فيها السويسري بشكل مبكر من إحدى البطولات الكبرى، إذ خرج العام الماضي من الدور الرابع أيضاً لبطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية أمام الأسترالي جون ميلمان بأربع مجموعات، وقبلها في بطولة ويمبلدون الإنكليزية التي كان يحمل لقبها، من الدور ربع النهائي أمام الجنوبي إفريقي كيفن أندرسون بخمس مجموعات.

ودخل فيدرر المباراة ضد تسيتسيباس دون خسارة أي مجموعة في البطولة، وفاز بالأولى بصعوبة بعد شوط فاصل ماراتوني فقد خلاله اليوناني تركيزه عندما كان السويسري متقدماً 12-11، وصاح أحد المشجعين أن كرة اليوناني كانت خارج الملعب، علما بأنها كانت صحيحة.

وبعدما رد فيدرر الكرة، بدا أن تسيتسيباس فقد تركيزه لبرهة، ورد كرة ضعيفة أتاحت للسويسري الحسم 13-11.

وفي الثانية، صمد اليوناني الشاب وأنقذ عشر فرص سنحت لفيدرر لكسر إرساله قبل بلوغ الشوط الفاصل الذي حسمه لصالحه.

أما في الثالثة، فأتيحت لتسيتسيباس فرصتان لكسر الإرسال مع تقدمه بالأشواط 5-4، إلا أن فيدرر تمكن من الثبات على رغم تزايد الأخطاء غير المعتادة منه، لاسيما في الضربات الأمامية للكرة. لكن مع تقدم المجموعة (6-5)، تمكن اليوناني هذه المرة من الكسر والفوز بالمجموعة، قبل أن يحسم الرابعة من الفرصة الأولى، منهيا المباراة في نحو ثلاث ساعات و50 دقيقة.

وأكد فيدرر ندمه على مجريات المباراة، موضحاً "ربما لا يظهر الأمر عليّ، إلا أنني أشعر بذلك (الندم). شعرت أنه كان يتوجب علي الفوز بالمجموعة الثانية (...) لا أكترث بطريقة القيام بذلك، بل يجب أن أقوم به. الأمر (عدم الفوز بالثانية) كلفني المباراة هذه الليلة".

أضاف "ثمة دائماً عوامل عدة تدخل في مباراة كهذه (...) لكن بالتأكيد الأمور لم تسر على النحو الذي كنت أرغب به مع فرص كسر الإرسال".

