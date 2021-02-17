وفي مباراة ماراثونية دامت لنحو 4 ساعات، حسم اليوناني المواجهة بنتيجة 3-6 و2-6 و7-6 (7-4) و6-4 و7-5.

ويلتقي تسيتسيباس في نصف النهائي الثاني له في أستراليا بعد عام 2019 حين انتهى مشواره على يد نادال بالذات، الروسي دانييل مدفيديف الرابع الذي حسم مواجهته مع مواطنه أندري روبليف الثامن عالمياً بثلاث مجموعات.

وبعدما بدا في طريقه إلى فوز سهل بحسمه المجموعتين الأولى والثانية من دون عناء باستغلاله الفرص الثلاث التي أتيحت له خلالهما لانتزاع إرسال اليوناني، واجه نادال الذي دخل اللقاء بسجل مثالي من دون أن يخسر أي مجموعة، لاعباً مختلفاً في المجموعة الثالثة وعجز عن فرض نفسه، فاضطر إلى خوض شوط فاصل وخسره.

وخاض تسيتسيباس المجموعة الرابعة بنفس الاندفاع والروحية وقارع نادال بشراسة وحصل حتى على ثلاث فرص لخلق الفارق وانتزاع ارسال الإسباني، إلا أن الأخير حافظ على رباطة جأشه وأنقذ الموقف قبل أن ينحني في نهاية المطاف ويخسر إرساله في الشوط التاسع، ما سمح لليوناني بالتقدم 5-4 قبل أن يحسم المجموعة 6-4 على إرساله.

وبعدما احتفظ كل لاعب بارساله خلال المجموعة الخامسة الحاسمة، حقق تسيتسيباس الفارق في الشوط الحادي عشر الذي انتزعه على إرسال نادال، ليتقدم 6-5 ثم يحسم المجموعة على إرساله 7-5، منهيا اللقاء في أربع ساعات وخمس دقائق.

وأرجأ تسيتسيباس بوصوله إلى نصف النهائي الثالث له في الغراند سلام (وصل إلى هذا الدور في رولان غاروس الموسم الماضي)، مسعى نادال للانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى الذي يتشاركه حالياً مع السويسري روجيه فيدرر (20) والفوز بالبطولة الأسترالية للمرة الثانية فقط بعد لقب 2009.

وهو الفوز الثاني لليوناني على منافسه الإسباني من أصل 8 مواجهات بينهما، وهو يمني النفس بالذهاب حتى النهاية والظفر بلقبه الكبير الأول لكن عليه أولا التركيز على خصمه المقبل مدفيديف، لاسيما أنه خسر أمام الأخير خمس من المواجهات الست السابقة بينهما.

