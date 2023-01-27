وحقق تسيتسيباس، المصنف رابعًا عالميا، الفوز على حساب خاشانوف صاحب المركز العشرين بواقع 7-6 (7-2) و6-4 و6-7 (6-8) و6-3.

وهي المرّة الأولى التي يبلغ فيها اليوناني (24 عامًا) نهائي بطولة أستراليا المفتوحة.

وقال تسيتسيباس "حلمت كطفل أن ألعب في يوم من الأيام في هذا الملعب ضد أفضل اللاعبين في العالم".

وتابع "لذلك أنا سعيد بالقتال الذي خضته هناك اليوم. أشعر أنني محظوظ ومبارك لأنني قادر على لعب كرة المضرب على هذا المستوى. كنت أرغب منذ سنوات عدة أن أضع التنس اليوناني على الخارطة.".

وأضاف "أنا سعيد للغاية لأنني في النهائي الآن ولنرى ما سيحدث".

وسيلاقي تسيتسيباس في النهائي الفائز بين الصربي نوفاك دجوكوفيتش والأميركي طومي بول.

