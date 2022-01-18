تسيتسيباس المصنف الرابع عالميا أنهى المجموعة الأولى بسهولة بستة أشواط مقابل شوطين ورغم محاولات العودة من جانب إيمير في المجموعة الثانية إلا أن اليوناني عاد لينهيها أيضا لصالحه بستة لأربعة قبل أن يكرر تفوقه في المجموعة الثالثة منهيا إياها على نتيجة ستة أشواط لثلاثة ليحجز مكانه في الدور الثاني .

