وفازت الأمريكية المصنفة الثالثة عالمياً على منافستها الرومانية (مصنفة 161 عالمياً) في المجموعة الأولى 6-0 وفي الثانية 6-1 في 59 دقيقة لتعبر بسهولة إلى الدور الثاني من البطولة التي انطلقت اليوم الاثنين.

وتخطت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا الفائزة بلقب بطولة أستراليا في 2012 و2013 الأميركية صوفيا كينين بصعوبة بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-4 و7-6 لتواصل مشوارها في البطولة.

وفي أبرز النتائج، عبرت كل من البريطانية إيما رادوكانو والاميركية كوكو غوف ومواطنتها دانيال كولينز، وصيفة العام الماضي، واليونانية ماريا ساكاري والتشيكية بترا كفيتوفا.

