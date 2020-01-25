فبعد اليابانية ناوومي أوساكا الثالثة وحاملة اللقب والأميركية سيرينا وليامس الثامنة والمتوجة سبع مرات الجمعة، انضمت بليشكوفا إلى اللائحة لتفشل مرة جديدة بإحراز اول لقب كبير في مسيرتها.

وتبقى أفضل نتيجة لبليشكوفا في بطولات الغراند سلام نهائي فلاشينغ ميدوز عام 2016، علماً بأنها بلغت نصف النهائي في البطولة الاسترالية العام الماضي.

قالت بافليوتشنكوفا (28 عاماً) التي حققت فوزها الأول على بليشكوفا بعد 6 خسارات "لا أعرف ماذا أقول، بالطبع أنا سعيدة جداً، لكن لن أدرك ما حققت سوى في وقت لاحق".

تابعت الروسية التي بلغت ربع النهائي في 2017 و2019 "كان الأمر مسلياً وأنا استمتعت بذلك".

وكانت بليشكوفا (27 عاماً) توجت باللقب الـ16 في مسيرتها الاحترافية في 12 الجاري في بريزبين، لكنها واجهت ضغط خصمتها طوال المباراة في ظروف حارة على الملعب الرئيس في ملبورن.

تبادلتا كسر الارسال في كل مجموعة، لكن بافليوتشنكوفا المصنفة 30 كانت الأفضل في الشوطين الحاسمين.

أضافت بافليوتشنكوفا التي حسمت المباراة في ساعتين و25 دقيقة "أحب هذه الرياضة وهذا ما يحفزني. أقدر أكثر ما أملك الان. أنا متعطشة ومتحفزة، لذا آمل في تحقيق المزيد".

تابعت "أحب الحر، برغم أن الجميع يقول بأني قادمة من روسيا وأحب الطقس البارد، كلا أنا أكرهه!".

وتلتقي الروسية في الدور المقبل حاملة لقب 2016 الألمانية أنجليك كيربر في محاولتها بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الثالثة.

وتتابع خروج المصنفات مع خسارة الأوكرانية ايلينا سفيتولينا الخامسة أمام الإسبانية غاربينيي موغوروسا 1-6 و2-6. كما ودعت السويسرية بليندا بنتشيتش السادسة بنتيجة ساحقة أمام الأستونية انيت كونتافيت 0-6 و1-6 في 48 دقيقة. فالت بنتشيتش "لم أكن مرتاحة في الملعب، لكنها لعبت بشكل جيد جدا".

وتأهلت الرومانية سيمونا هاليب الرابعة على حساب الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا 6-1 و6-4، لتضرب ابنة الـ28 عما موعداً مع البلجيكية ايليز مرتنز السادسة عشرة.