وتلتقي بليسكوفا في الدور المقبل الألمانية لاورا سيغيموند التي تغلبت على الأميركية كوكو فانديفيغ المشاركة ببطاقة دعوة 6-1 و6-4.

وقالت التشيكية "لقد بدأت المباراة بشكل جيد لكن بدا جلياً أن ملادينوفيتش رفعت مستواها في المجموعة الثانية، ما جعل المواجهة متقاربة إلى هذا الحد"، مقرة بأنها كانت متوترة في بداية اللقاء "لكن هذا أمر طبيعي في بداية البطولة".

وبعد أن عانت لحسم المجموعة الأولى بشوط فاصل 7-6 (7-5)، نجحت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة رابعة في فرض أفضليتها وخبرتها، حاسمة المجموعة الثانية من مباراتها والأميركية جنيفر برايدي 6-1، منهية اللقاء في ساعة و36 دقيقة.

وتواصل وصيفة ملبورن لعام 2018 وبطلة رولان غاروس وويمبلدون لعامي 2018 و2019 رحلتها الأسترالية التي بدأتها بالخروج من ربع نهائي دورة أديلايد على يد البيلاروسية آرينا سابالينكا الأسبوع الماضي، بمواجهة اليابانية ميساكي دوي أو البريطانية هارييت دارت.

كما تأهلت إلى الدور الثاني السويسرية بيليندا بنسيتش السابعة عالمياً بفوزها على السلوفاكية كارولينا شمييدلوفا 6-3 و7-5، والأميركية ماديسون كيز الحادية عشرة بفوزها على الروسية داريا كاستاكينا 6-3 و6-1، فيما انتهى مشوار الروسية ماريا شارابوفا عند الدور الأول للمشاركة الثالثة توالياً في الغراند سلام بخسارتها أمام الكرواتية دونا فيكيتش دون مقاومة 3-6 و4-6.

التونسية جابر تفجر مفاجأة

وحقّقت التونسية أنس جابر نتيجة ملفتة بإقصائها البريطانية جوهانا كونتا الثالثة عشرة، بعد الفوز عليها دون مقاومة تذكر 6-4 و6-2، لتبلغ ابنة الـ25 عاماً الدور الثاني للمرة الأولى في ملبورن من أصل أربع مشاركات لها، والرابعة فقط في الغراند سلام (وصلت إلى الدور الثالث في رولان غاروس عام 2017 والثاني في فلاشينغ ميدوز خلال العام ذاته، والثاني في ويمبلدون عام 2018 والثالث في فلاشينغ ميدوز العام الماضي).

وتلتقي جابر في الدور الثاني الفرنسية كارولين غارسيا الفائزة على الأميركية ماديسون برنغل 6-7 (5-7) و6-2 و6-2.

وتأهلت أيضاً اللاتفية يلينا أوستابنكو، بطلة رولان غاروس لعام 2017، بفوزها على الروسية ليودميلا سامسونوفا 6-1 و6-4، قبل أن يتخذ قرار تأجيل ثماني مباريات مقررة الثلاثاء عند السيدات إلى الغد بسبب كثرة المباريات (96) نتيجة الأمطار التي أرجأت عدداً منها من الأمس إلى اليوم.