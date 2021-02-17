وقال مدير البطولة كريغ تايلي في بيان "نتطلع قدماً لاستقبال المتفرجين مجدداً في بطولة أستراليا المفتوحة في الأيام الأربعة المقبلة لكي نتمكن من انهاء البطولة بشكل آمن".

وسيتم السماح لـ7477 متفرجاً، أي 50 في المئة من سعة الملعب الرئيسي رود ليفر، في كل من حصتي الصباح والمساء اعتبارا من الخميس.

وأضاف تايلي "الأسبوع الماضي شهدنا أول تجربة حقيقية مع الجمهور الحي في المدرجات وكانت الأجواء ملتهبة" قبل أن تتخذ السلطات المحلية قرار بخوض المباريات وراء أبواب موصدة بعد ظهور السلاسة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا من بريطانيا.

وتنطلق الخميس مباريات الدور نصف النهائي من البطولة.