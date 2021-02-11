وعانى تسيتسيباس أمام كوكيناكيس المصنف 267 والمشارك ببطاقة دعوة، والذي تمكن من إنقاذ أربع نقاط لمنافسه لحسم اللقاء قبل أن يخسر 6-7 (5/7)، 6-4، 6-1، 6-7 (5/7)، و6-4.

وقال تيتيباس "إنه منافس عظيم، ومقاتل عظيم وكان من الصعب مواجهته اليوم. لديه إرسال رائع وكل الأسلحة الأساسية. لقد كان يوماً صعباً".

وبلغ النجم الروسي الصاعد أندريه روبليف المصنف سابعاً في البطولة الدور الثالث بفوزه على البرازيلي تياغو مونتيرو 6-4 و6-4 و7-6 (10/8).



وتغلب الأميركي ماكنزي ماكدونالد المصنف 192 على الكرواتي بورنا تشوريتش المصنف 22، بنتيجة 6-4 و6-2 و4-6 و6-4.

كما تأهل الإسباني فيليسيانو لوبيس (39 عاماً) على حساب الإيطالي لورينزو سونيغو 5-7، 3-6، 6-3، 7-5، 6-4.





