وخسر دجوكوفيتش، المصنف ثانياً عالمياً، سبعة أشواط فقط أمام إيتو المصنف 146 وامتحنه خصمه نسبياً في المجموعة الثانية، لكن العملاق الصربي أنهى المباراة في 95 دقيقة فقط على ملعب "رود ليفر أرينا".

قال دجوكوفيتش المتوج سبع مرات في ملبورن آخرها العام الماضي "أوجه تحية له لقتاله حتى النهاية، كانت المجموعة الثانية متقاربة جدا".

تابع دجوكوفيتش (32 عاماً) الذي حقق أول القابه في البطولة عام 2008 "كانت الظروف قاسية، فبسبب الرياح لم نكن نعرف أين ستذهب الكرات. ساعدني ارسالي كثيراً لتجنب المتاعب".

ويلتقي حامل 16 لقباً في البطولات الكبرى، في الدور المقبل لاعباً يابانياً ثانياً هو يوشيهيتو نيشيوكا المتفوق على البريطاني دان إيفانز بثلاث مجموعات 6-4 و6-3 و6-4.

وكان الفوز الـ70 لدجوكوفيتش في ملبورن مقابل 8 خسارات فقط، لكن إحداها كانت أمام لاعب مشارك ببطاقة دعوة على غرار إيتو، عندما سقط أمام الأوزبكي دنيس إيستومين في الدور الثاني قبل ثلاث سنوات.

وبدا دجوكوفيتش حازماً أمام الياباني الراغب في التأهل إلى الدور الثالث من البطولات الكبرى للمرة الأولى في مسيرته، وذلك بعد أن خسر مجموعة في الدور الأول أمام الألماني يان-لينارد شتروف.

وهذا الفوز الثامن توالياً لدجوكوفيتش بعد قيادته صربيا إلى لقب كأس رابطة المحترفين في سيدني مطلع السنة.

وكان دجوكوفيتش تفوق على النجم الإسباني رافاييل نادال في نهائي العام الماضي ليطلق العنان لسنة توّج خلالها أيضاً بلقبه الخامس في بطولة ويمبلدون الإنكليزية، إضافة لخمس دورات رفع من خلالها رصيده إلى 77 لقباً في مسيرته الاحترافية.

وبحال تتويجه، سيصبح دجوكوفيتش ثالث لاعب في التاريخ يحرز لقب بطولة كبرى 8 مرات أو أكثر، بعد نادال (12 لقباً في رولان غاروس) والسويسري روجيه فيدرر (8 في ويمبدلون).

وكانت طريق السويسري فيدرر (38 عاماً) المصنف ثالثاً وحامل لقب 20 بطولة كبرى معبدة بعد تخطيه الصربي فيليب كراينوفيتش 6-1 و6-4 و6-1 محققاً فوزه الـ99 في ملبورن.

قال النجم المخضرم الذي خاض مباراته الثانية هذا الموسم "هذه بداية موسم جيدة جداً. استرخي بشكل كبير خارج الملاعب وعملت كثيراً بين الموسمين".

ويلتقي فيدرر في الدور المقبل الأسترالي جون ميلمان المصنف 47 الذي هزمه في الدور الرابع في فلاشينغ ميدوز 2018 بأربع مجموعات. وعن تلك المباراة تذكر فيدرر "كاد يغمى علي في ذاك اليوم لأن الحرارة كانت مرتفعة جداً في نيويورك".

ونجح ميلمان في تخطي البولندي هوبرت هوركاش 6-4 و7-5 و6-3.

وكان اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس محظوظاً لانسحاب خصمه الألماني فيليب كولشرايبر قبل مواجهتهما بسبب الاصابة.

ويلتقي تسيتسيباس في الدور القادم مع الكندي ميلوس راونيتش (32 عالمياً) الذي لم يجد صعوبة تذكر في تجاوز عقبة التشيلي كريستيان غارين بثلاث مجموعات نظيفة 6-3 و6-4 و6-2.

وحقّق الأميركي تنيس ساندغرين مفاجأة بإقصائه المصنف ثامناً الايطالي ماتيو بيريتيني والذي بلغ نصف نهائي فلاشينغ ميدوز، في مباراة ماراثونية 7-6 (9-7) و6-4 و4-6 و2-6 و7-5 على مدى 3 ساعات و23 دقيقة.

ويواجه ساندغرين في الدوري القادم مواطنه سام كويري الفائز على الليتواني ريكارداس بيرانكيس 7-6 (7-2) و4-6 و6-4، 6-4 بفضل ارسالاته القوية التي بلغت 26 ارسالا ساحقاً.

وفاجأ الأميركي الآخر طومي بول البلغاري غريغور ديميتروف المصنف الثامن عشر بفوزه عليه بثلاث مجموعات لاثنتين 6-4 و7-6 (8-6) و3-6 و6-7 (3-7) و7-6 (10-3)، ليضرب موعداً مع المجري مارتون فوشوفيش الفائز على الإيطالي يانيك سينر 6-4 و6-4 و6-3.

وبلغ الكرواتي مارين سيليتش الدور ذاته بفوه على الفرنسي بينوا بير بثلاث مجموعات لاثنتين 6-2 و6-7 (6-8) و3-6 و6-1 و7-6 (10-3)، كما تأهل الأرجنتيني غيدو بيّا بفوزه على الفرنسي غريغوار باريير 6-1 و6-4 و3-6 و6-3.

كما تجاوز الأرجنتيني دافيد شفارتسمان عقبة الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا بسهولة 6-1 و6-4 و6-2، ليضرب موعداً مع الصربي دوسان لايوفيتش الفائز على الأسترالي مارك بولمانص 6-2 و6-4 و6-3.