وفاز الصربي المصنف خامس عالمياً على منافسه المصنف 75 عالمياً في المجموعة الأولى 6-3 وفي الثانية 6-4 وفي الثالثة 6-0، ليتأهل باقتدار إلى الدور الثاني من البطولة.

وقال دجوكوفيتش "أنا في غاية السعادة للعودة إلى هذا الملعب. إذا كان يتعين علي اختيار الوقت المثالي للعب، فهو بالتأكيد ملعب رود لايفر في المساء من دون أي تردد".

وأضاف متوجها إلى الجمهور "شكرا لأنكم منحتموني استقبالا حارا لم أكن أحلم به. أنا سعيد للغاية للعودة إلى أستراليا والى الملعب الذي شهد أعظم نجاحات في مسيرتي".

ويسعى دجوكوفيتش البالغ من العمر 35 عاماً والذي يحمل الرقم القياسي بعدد الألقاب في بطولة أستراليا، للتويج بلقبه العاشر في البطولة التي أُبعد عنها العام الفائت لعدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

كما يسعى الصربي إلى إحراز لقبه الكبير الثاني والعشرين لمعادلة الرقم القياسي المسجل بإسم الإسباني رافايل نادال.